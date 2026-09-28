Более 50 колодцев на проезжей части отремонтируют в Серпухове

Плановый ремонт колодцев проводится в городском округе по поручению главы муниципалитета Алексея Шимко. Всего будет отремонтировано 52 объекта.

Подрядная организация выполняет полный цикл ремонтных работ: демонтаж старого асфальтового покрытия, замену изношенного основания, установку сертифицированных колец, армирование, бетонирование и, где необходимо, замену люков. Завершается каждый объект укладкой нового асфальтового покрытия.

Работы выполняют в два этапа, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на улицы с интенсивным движением. Первый этап включает ремонт 27 колодцев на улицах Ворошилова, 1-й Московской и Советской.

На улице Ворошилова работы уже полностью завершены. Сециалисты приступили к ремонту на улице Советской, после чего перейдут на 1-ю Московскую. Второй этап затронет оставшиеся объекты на тех же магистралях.