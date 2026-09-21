Кровлю дома на улице Самодеятельной обновят в Ногинске
Работы по капитальному ремонту кровли пятиэтажного дома № 19 на улице Самодеятельной ведутся в Ногинске. Обновление проходит в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.
Сейчас подрядная организация, отобранная Фондом капитального ремонта Московской области по итогам конкурсных процедур, приступила к демонтажу старого кровельного покрытия. Впереди — комплекс работ по устройству новой надежной кровли. Все мероприятия выполняются с соблюдением строительных норм и строгих требований к качеству.
Новая кровля позволит значительно снизить риск протечек и связанных с ними повреждений квартир и общедомового имущества. Кроме того, качественно выполненные работы увеличат эксплуатационный срок крыши и помогут сохранить дом в надлежащем состоянии на долгие годы.
Он будет лучше защищен от осадков и других погодных воздействий, а жильцы смогут чувствовать себя спокойнее в любое время года.