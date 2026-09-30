Тхэквондисты из Люберец стали призерами чемпионата и первенства России

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва завоевали девять медалей различного достоинства. Состязания Международной федерации тхэквондо проходили с 23 по 28 сентября в академии спорта «Динамо» в Москве.

В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 42 регионов Российской Федерации.

Директор спортивной школы олимпийского резерва из Люберец Кирилл Соснин отметил, что Москва принимала важнейший турнир по тхэквондо, который выявил лучших спортсменов в своих категориях.

«Наши ребята показали достойный уровень, завоевав девять наград, четыре из которых — золотые», — добавил он.

По итогам соревнований золотые медали получили Александра Журова (спарринг), Анастасия Манафова (командный и постановочный спарринг), Алина Старожилова (индивидуальный и постановочный спарринг) и Юлия Береговская (командный спарринг).

Серебро — у Александры Журовой (туль), Ольги Котенко (спарринг), Анастасии Манафовой (спарринг) и Алины Старожиловой (туль). Бронзовую медаль завоевала Дарья Крячко (командный спарринг). Спортсменов подготовили тренеры Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.

Сейчас тхэквондисты уже начали подготовку к Кубку Европы, который пройдет в Хорватии с 10 по 13 декабря.