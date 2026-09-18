Подмосковные биатлонисты выиграли 2 медали на чемпионате России

Подмосковные биатлонисты выиграли серебряную и бронзовую медали на чемпионате России, который проходит в Чебоксарах. Об итогах выступления спортсменов рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дмитрий Евменов из Истры занял второе место в роллер-гонке на 20 километров среди мужчин с результатом 46 минут 29,7 секунды. Золото досталось Роману Бойчевскому из Красноярского края, бронзу завоевал Айдар Абдуллин из Татарстана.

В этой же дисциплине среди женщин представительница того же округа Анастасия Зырянова выиграла бронзу, уступив победительнице 47,6 секунды. Первое место заняла Инна Терещенко из Свердловской области, серебро — у ее соотечественницы Виолетты Шадриной.

Соревнования являются главным национальным стартом сезона и определяют состав сборной для международных турниров.

Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России».