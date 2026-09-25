Мальчики с именами Кузьма и Климент родились в Наро-Фоминске на этой неделе

В Наро-Фоминском перинатальном центре на этой неделе появились на свет дети с редкими для региона именами Кузьма и Климент. О популярных и необычных именах новорожденных рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Для девочек чаще всего родители выбирали имена Анна, Полина и Елизавета. Лидерами среди мальчиков стали Михаил, Мирон и Арсений.

В числе редких имен прошедшей недели также оказались Варя, Алевтина и Антон.

Кроме того, в Наро-Фоминском перинатальном центре за минувшие семь дней родилась «королевская двойня» — мальчик и девочка, которых родители решили назвать Евгений и Евгения.