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    Мальчики с именами Кузьма и Климент родились в Наро-Фоминске на этой неделе

    чат GPT
    Фото: чат GPT/пресс-служба Н-ФПЦ

    В Наро-Фоминском перинатальном центре на этой неделе появились на свет дети с редкими для региона именами Кузьма и Климент. О популярных и необычных именах новорожденных рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

    Для девочек чаще всего родители выбирали имена Анна, Полина и Елизавета. Лидерами среди мальчиков стали Михаил, Мирон и Арсений.

    В числе редких имен прошедшей недели также оказались Варя, Алевтина и Антон.

    Кроме того, в Наро-Фоминском перинатальном центре за минувшие семь дней родилась «королевская двойня» — мальчик и девочка, которых родители решили назвать Евгений и Евгения.

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    Pogiba Alexandra/news.ru

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    Александра Степанова