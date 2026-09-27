Жителям Люберец представили проект благоустройства новой зоны отдыха

В городском округе Люберцы представили архитектурно-планировочную концепцию благоустройства территории, которая в перспективе объединит парк «Лесная опушка» и лесопарк «Чемпион». Новый проект должен создать единое пространство для отдыха, спорта и прогулок.

В рамках проекта планируется создать необходимую инфраструктуру: павильоны для отдыха, пункт проката, кафе, комнату матери и ребенка, а также парковочные места с удобными подъездными путями.

«Этот объект мы обсуждали с жителями, совместно с общественностью и представителями округа. Важно учитывать мнение людей, которые будут пользоваться этой территорией каждый день», — отметил заместитель главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

Главная задача — сформировать комфортную точку притяжения для жителей и одновременно разделить потоки отдыхающих и спортсменов, чтобы посетители могли пользоваться территорией без взаимных ограничений.

При этом разработчики намерены сохранить природную среду и экологическую стилистику существующих территорий.

«Будет сохранена экологическая стилистика парка. На территории появятся элементы, которые помогут лучше узнать местную флору и фауну, сделать пространство не только комфортным, но и познавательным», — рассказал главный архитектор проекта Никита Васильев.

Одним из ключевых предложений жителей стало разделение маршрутов для прогулок и спортивных тренировок. Особенно новый проект ждут любители лыжного спорта — обновленная территория позволит создать удобные трассы для занятий.

«Проект очень хороший, мы давно этого ждали. Главное — чтобы сохранили природную часть территории, чтобы ее не превратили в обычный асфальтированный парк», — поделилась жительница городского округа Дзержинский Любовь Чекмарева.

После обсуждения специалисты внесут в концепцию предложения жителей. Завершить проектирование планируется до конца года, а приступить к реализации благоустройства — в следующем.