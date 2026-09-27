Более 350 единиц оборудования получат медучреждения Дмитровского округа

В Дмитровском округе продолжается обновление медицинской инфраструктуры: ремонтируются поликлиники и отделения, открываются новые подразделения, а больницы получают современное оборудование. Работы направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей.

В 2025 году в Дмитровском округе завершили капитальный ремонт взрослой поликлиники Дмитровской больницы и провели текущий ремонт терапевтического корпуса в Яхроме.

Также были обновлены входные группы детского консультативно-диагностического центра и женской консультации, проведен ремонт кровли Деденевской поликлиники, фасада и входной группы рентген-кабинета Некрасовской поликлиники. Для Дмитровской больницы приобрели 200 единиц медицинского оборудования.

В 2026 году работа по обновлению учреждений здравоохранения продолжается. Уже выполнен текущий ремонт детского инфекционного отделения, завершается ремонт входных групп Синьковского отделения.

В Дмитрове на улице Спасской открылось новое отделение детской поликлиники. Теперь родители могут обратиться с ребенком к педиатру рядом с местом проживания.

«Для родителей возможность попасть с ребенком к педиатру рядом с домом — это меньше времени на дорогу, особенно когда малыш болеет. Важны и условия, в которых проходит прием или лечение в стационаре. Именно с точки зрения удобства пациентов и работы врачей нужно оценивать обновление наших медицинских учреждений», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

До конца года Дмитровская больница должна получить еще 155 единиц оборудования. На сегодняшний день уже поставлено 135 единиц.