Открытый фестиваль-конкурс театрального искусства прошел в Апрелевке

Организаторы фестиваля выразили благодарность всем участникам за смелость, талант и эмоции, которыми артисты делились со зрителями. Каждый выход на сцену — результат большого труда и серьезной внутренней работы, и вклад юных артистов в общий праздник был высоко оценен.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес педагогов и наставников: именно их поддержка помогает ребятам поверить в себя, раскрыть способности и научиться говорить со зрителем на языке театра. Ежедневный труд наставников организаторы назвали фундаментом подобных фестивалей.

Также были отмечены члены жюри — за профессионализм, внимательность к деталям и бережное отношение к каждому выступлению. Их оценки и советы стали поддержкой как для начинающих артистов, так и для тех, кто уже уверенно чувствует себя на сцене.