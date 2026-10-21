В Подмосковье подали около 50 тысяч заявлений на «прирезку» земли

С начала года в муниципалитеты Подмосковья поступило порядка 50 тыс. заявлений на образование земельных участков путем перераспределения, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Прирезка» — бытовое название услуги по перераспределению земельных участков, которая помогает устранить мешающие землепользованию недостатки: вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу. Услуга доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг, поэтому воспользоваться ей при наличии интернета можно из любой точки. Подробности опубликованы по ссылке.

Процесс перераспределения регламентирован. Сначала заявитель получает от муниципальной администрации официальный документ — согласование границ нового участка. Только после этого собственник ставит новый участок на государственный кадастровый учет.

В услугу внедрен протокол искусственного интеллекта, который помогает на всех этапах. После постановки вновь образованного участка на кадучет и расчета кадастровой стоимости за прирезаемый участок система сама информирует заявителя о том, что пора заключать соглашение. Она формирует автоматическое заявление на заключение соглашения, которое поступает в администрацию, а та готовит соглашение и выставляет счет. Заявителю остается только оплатить его.

Порядок действий при обращении за услугой такой: подготовить схему расположения участка на кадастровом плане территории с координатами вновь образуемого участка; отправить схему на утверждение в органы местного самоуправления, которые сообщают о решении в течение 15 рабочих дней; поставить участок на кадучет в ЕГРН; заключить с администрацией округа соглашение о перераспределении, которое орган местного самоуправления сам направляет на регистрацию в Росреестр.

Есть ряд ограничений, которые могут помешать перераспределению. Однако при подаче заявления на услугу участки проходят предпроверку на обременения.