День открытых дверей проведут в колледже «Подмосковье» 17 октября

В колледже «Подмосковье» 17 октября пройдет мероприятие в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Гостей ждут с 11:00 до 14:00. Им покажут учебные корпуса и современные мастерские, расскажут об условиях поступления. Участники смогут пройти профессиональные пробы, мастер-классы и квесты, чтобы попробовать себя в выбранной профессии до начала обучения. Студенты и преподаватели ответят на вопросы и поделятся опытом, а встречи с работодателями и экскурсии на предприятия помогут понять, где применить полученные знания.

В рамках Года единства народов России состоятся мастер-класс «Тест-драйв для теста Печки-лавочки» и интерактивная игра «Географический компас».

Мероприятие пройдет на площадках: СП № 1 — Солнечногорск, деревня Козино, улица Санаторно-лесной школы № 1, дом 1; СП № 3 — Клин, улица Овражная, дом 2а; СП № 7 — Лобня, улица Первая, дом 3; СП № 8 — Химки, Березовая аллея, дом 1.

Родительское собрание пройдет в гибридном формате — очно и онлайн. Подключиться можно по ссылке.