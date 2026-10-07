Спецподразделения Росгвардии провели учения на полигоне в Подмосковье

Сотрудники подмосковных спецподразделений Росгвардии провели тактико-специальные занятия на ведомственном полигоне. Тренировки прошли 5 октября, в них участвовали бойцы СОБР «Гюрза», СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и ОМОН «Русич».

Во время занятий росгвардейцы отработали задержание условных нарушителей, которые пытались скрыться на автомобиле, а также штурм здания и действия при обнаружении диверсионно-разведывательных групп.

Отдельное внимание уделили противодействию беспилотникам и отражению нападения на движущуюся колонну. Также сотрудники отработали оказание первой помощи условно раненому и его эвакуацию из «красной зоны».

Подобные тренировки проводят для повышения профессиональной подготовки и слаженности подразделений. Они позволяют сотрудникам поддерживать готовность к работе при изменении оперативной обстановки и возникновении нештатных ситуаций.