День открытых дверей проведут в колледжах Балашихи 17 октября

Ногинский колледж и Подмосковный колледж «Энергия» приглашают школьников и их родителей на Единый день открытых дверей 17 октября. Мероприятия пройдут на площадках этих образовательных учреждений в Балашихе.

Колледжи участвуют в федеральном проекте «Профессионалитет». Гости смогут узнать о востребованных специальностях, условиях обучения и перспективах трудоустройства.

В Ногинском колледже мероприятие пройдет по адресу: улица Крупешина, 5. В Подмосковном колледже «Энергия» школьников ждут на площадках по адресам: микрорайон Ольгино, улица Граничная, 4; микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, 48А и улица Советская, 78А; микрорайон Кучино, улица Гидрогородок, 3; улица Ленина, 67А и 69; улица Комсомольская, 13.

Для ребят проведут Всероссийский классный час, посвященный возможностям ускоренного обучения и специальностям, на которые особенно востребованы выпускники. Также школьники смогут поучаствовать в мастер-классах и пройти профориентационные пробы.

Для родителей организуют встречи с представителями колледжей. На них можно будет задать вопросы об обучении и перспективах трудоустройства выпускников. Всего Единый день открытых дверей охватит 36 колледжей и шесть филиалов вузов Подмосковья.