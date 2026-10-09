Глава Солнечногорска проверил работу котельной в микрорайоне Поваровка

8 октября глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместители Никита Иванов, Эдуард Машковцев и местные жители осмотрели блочно-модульную котельную в микрорайоне Поваровка, ее оборудование функционирует без отклонений и поддерживает требуемые параметры.

Во время встречи жители подняли вопросы теплоснабжения и подачи горячей воды, сообщив о недостаточной температуре в некоторых квартирах. После этих обращений участники выезда побывали в жилых домах, проконтролировали показатели тепловых узлов и нагрев горячей воды. По поручению главы округа управляющей компании «Креатив» предстоит установить, почему отдельные помещения не прогреваются до нормы.

Для повышения качества горячей воды провели промывку теплообменников. Следующим шагом станет перевод Поваровки на новые тепловые сети, который намечен на следующую неделю. Изолированные трубы позволят уменьшить потери тепла при его передаче.

«Следующий этап — подключение второй скважины со станцией водоподготовки. После переключения возьмем пробы воды у жителей и проверим, насколько изменилось ее качество. Будем последовательно проходить все этапы — от работы самой котельной до состояния сетей и домов, чтобы в итоге обеспечить Поваровку стабильным отоплением и качественной горячей водой», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Завершив обследование котельной, глава муниципалитета и заместители направились в Поваровскую школу. Там они осмотрели пищеблок, встретились с родительским комитетом и провели замеры температуры в учебных кабинетах и спортивном зале.