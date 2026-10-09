Женщину с переломами обеих рук успешно прооперировали в Одинцове

В Одинцовскую областную больницу поступила женщина, которая после неудачного падения сломала обе руки. Травматологи восстановили положение костей с помощью титановых пластин и винтов, а уже на следующий день после операции пациентка начала двигать пальцами и разрабатывать суставы.

У женщины диагностировали переломы лучевых костей в области запястий со смещением. Такие травмы нередко возникают, когда человек при падении пытается опереться на ладони. Пациентку госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии.

Операцию провел травматолог-ортопед Артем Налбандян. Врачи зафиксировали костные отломки специальными пластинами и винтами. Это позволило восстановить анатомическое положение костей и создать условия для раннего начала реабилитации.

При переломах обеих рук особенно важно как можно раньше начать восстановление движений. Длительная неподвижность может привести к тугоподвижности суставов и увеличить срок реабилитации. После успешной операции состояние женщины оценили как удовлетворительное. Теперь ей предстоит курс восстановительного лечения и постепенная разработка лучезапястных суставов под контролем специалистов.