Более 10 тысяч человек вакцинировали от гриппа в Химках

В Химках продолжается сезонная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции. Уже привились более 5 тысяч взрослых и свыше 4,8 тысячи детей.

Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках городского округа. Вакцинация доступна без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медицинский работник оценит общее самочувствие и проверит отсутствие противопоказаний.

Специалисты отмечают, что сентябрь и октябрь — наиболее благоприятные месяцы для формирования иммунитета: организму требуется около 2–3 недель, чтобы выработать защитные антитела.

Медики напоминают, что грипп опасен не только острым течением, но и риском серьезных осложнений, таких как пневмония, бронхит и патологии сердечно-сосудистой системы. Вакцинация остается надежным способом минимизировать эти угрозы. Также подчеркивается опасность пневмококковой инфекции: она часто присоединяется к вирусным заболеваниям и может привести к развитию тяжелой пневмонии.

Вакцинация особенно рекомендована группам риска: гражданам старше 60 лет, людям с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также тем, кто часто страдает от ОРВИ. Особое внимание к иммунизации уделяется сотрудникам образовательных учреждений, здравоохранения, транспорта и торговли.