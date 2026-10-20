Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске

Встречу в память о погибших воинах провели 18 октября в поселке имени Цюрупы в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие семьи погибших, ветераны боевых действий, жители и гости поселка.

Собравшиеся воздали дань уважения павшим воинам, защищавшим интересы Родины. Участие в мероприятии также приняли представители Воскресенского отделения «Боевого Братства» и «Союза десантников» округа.

Руководитель Воскресенского отделения «Боевого Братства» Сергей Устинов обратился к присутствующим: он поблагодарил семьи героев за мужество и подчеркнул, что долг каждого — бережно хранить память о тех, кто защищал интересы Родины и безопасность народа. Он также пожелал всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Память павших собравшиеся почтили минутой молчания. Настоятель Георгиевской церкви протоиерей отец Николай провел панихиду по погибшим воинам. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу.