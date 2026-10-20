Соцфонд Подмосковья: многодетные могут оформить единое пособие дистанционно

В 2026 году размер единого пособия в Московской области составляет от 9 838 до 19 677 рублей на ребенка в месяц. Большинство семей - 98% - оформляют выплату онлайн через госуслуги, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

С этого года многодетные родители могут получать пособие еще 12 месяцев, если за время его назначения доход семьи увеличился не более чем на 10%. В таком случае выплата составит 50% детского прожиточного минимума — 9 838 рублей в регионе.

Пособие предназначено для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Право на него определяют по доходам и имуществу семьи. Для каждого трудоспособного взрослого доход за расчетные 12 месяцев, как правило, должен составлять не менее восьми МРОТ — 216 744 рублей в 2026 году.

При этом в предусмотренных случаях действует правило нулевого дохода, в том числе для одного из родителей в многодетной семье. В зависимости от материального положения размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума.

Если пособие уже назначено на старших детей, после рождения еще одного ребенка выплату оформят автоматически. Также родители могут привести сроки выплат на всех детей к единой дате.

До 31 декабря в регионе проходит эксперимент по оценке финансового положения заявителей. При назначении пособия учитывают поступления на банковские счета и вклады членов семьи за предыдущие 12 месяцев.

Однако переводы между собственными счетами и счетами родственников, кредитные средства, налоговые вычеты и деньги от продажи недвижимости или транспорта в расчет не включают. Аналогичный эксперимент проводится в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Уточнить условия назначения выплаты можно по бесплатному телефону 8 (800) 100-00-01.

Новости и разъяснения также публикует Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Макс».