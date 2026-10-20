В Дмитровском округе за неделю ликвидировали 530 ям на дорогах

В Дмитровском муниципальном округе за неделю ликвидировали 530 ям на региональной дорожной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ямочный ремонт провели в Дмитрове на улицах Семенюка, 2-й Московской, Космонавтов и в Кооперативном переулке, в Яхроме на улице Вокзальной, в поселке городского типа Деденево, поселке дома отдыха Горки, деревнях Целеево, Шуколово, Мисиново и Кульпино, вблизи деревень Подмошье, Данилихе, Ассаурово и поселка Подосинки.

Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 75 дефектов дорожного покрытия. Ремонт продолжается не только в Дмитрове, но и во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания ямы заделывают горячей смесью, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке.

Инспектирование ямочности и ремонт проводятся регулярно, качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).