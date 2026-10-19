Благоустройство 35 дворов завершили в Люберцах

В Люберцах завершили работы по благоустройству 35 дворовых территорий, запланированных на 2026 год. Дворы обновили в Люберцах, Дзержинском, Томилино, Красково, Малаховке, Октябрьском и Островцах.

Работы прошли при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики отремонтировали проезды и тротуары, обновили бордюры и обустроили дополнительные парковочные места. Благоустройство позволило сделать пространство рядом с домами более комфортным и безопасным для жителей.

«За последние три года мы обновили 92 дворовые территории, а в этом году благоустроили еще 35 адресов — это один из самых больших объемов работ в Московской области», — отметил глава округа Владимир Волков.

Перечень локаций традиционно формируется на основе заявок от люберчан на выездных администрациях. Ознакомиться с полным планом дворов, благоустроенных в текущем году, можно на сайте люберцы.рф.