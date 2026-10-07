Школу на 750 мест откроют в Одинцовском округе в 2027 году

Школа приобрела окончательный вид: завершены обустройство фасадов и остекление. Отделка и монтаж инженерных систем выполнены на 80%. Сейчас рабочие красят стены внутренних помещений, укладывают керамическую плитку, монтируют технологическое оборудование, выключатели, розетки и светильники.

На прилегающей территории также зафиксирована высокая степень готовности: здесь установлены все малые архитектурные формы, выполнено освещение и проведено озеленение. Осталось уложить резиновое покрытие на площадках. Суммарно на объекте задействовано порядка 70 человек и две единицы техники.

Учреждение будет включать 46 универсальных и специализированных учебных классов. Здесь оборудуют лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, мастерские по обработке дерева и металла, лаборатории и кабинет кулинарии. Физкультурно-оздоровительная уличная зона включает дорожки для бега и лыжной подготовки, волейбольную и баскетбольную площадки, зону для прыжков в длину, различные тренажеры и отдельную площадку для младшеклассников — с качелями-гнездами, четырехместным балансиром и игровыми панелями.

Завершить строительство объекта планируется весной следующего года.