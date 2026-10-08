Жителям Подмосковья напомнили способы вернуть переведенные мошенникам деньги

Бывают случаи, когда человек теряет бдительность и переводит деньги мошенникам. В таком случае самое главное — не терять время, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Чем быстрее жертва обмана обратится за помощью, тем больше шансов остановить подозрительные операции и вернуть средства.

Сначала следует позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты, сообщить о мошенничестве и попросить заблокировать карту и оспорить перевод. Затем следует обратиться в полицию по телефонам 102 или 112 либо лично в отделение.

При обращении пригодятся паспорт, банковская выписка, чеки, переписка, номера телефонов, сообщения от мошенников и скриншоты. Правоохранителям важно сообщить обстоятельства произошедшего: когда связались злоумышленники, что говорили, какую сумму и куда перевели.

После этого также нельзя терять бдительность. Мошенники могут попытаться обмануть жертву повторно, предложив за комиссию «вернуть» украденные деньги. Подобные предложения нередко оказываются новой мошеннической схемой.