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    В Подмосковье подали 1,3 тысячи заявок на компенсацию проезда к месту лечения

    Фото: медиасток.рф

    С начала года на региональном портале государственных услуг Подмосковья подали более 1,3 тысячи заявлений на компенсацию проезда к месту лечения и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Компенсация положена федеральным льготникам, а также тем, кто сопровождает инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Условие — регистрация в Московской области. Подать заявление можно на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье».

    К заявлению нужно приложить документ, подтверждающий нахождение гражданина в санаторно-курортной организации или медицинском учреждении на лечении. Как отметили в ведомстве, при заполнении онлайн-заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, заявитель увидит подсказку и сможет сразу их заменить.

    На региональном портале также можно подать заявление на обеспечение бесплатным проездом на транспорте к месту лечения и обратно. Оформить бесплатный проезд или компенсацию расходов на дорогу разрешается не чаще одного раза в год.

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