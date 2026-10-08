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    В Рузском округе спасатели и волонтеры нашли заблудившегося грибника

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Рузском городском округе нашли 67-летнего мужчину, заблудившегося в лесу во время сбора грибов. Об этом сообщили в «Мособлпожспас».

    Пенсионер ушел в лес недалеко от деревни Старо 5 октября и спустя сутки не вернулся. Тревожный звонок в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил 6 октября около шести часов вечера от родственников. К поискам привлекли работников поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас», сотрудников полиции, лесников, волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и специалистов центра обеспечения пунктов управления МЧС России.

    Заместитель начальника пожарно-спасательной части Владимир Старостин уточнил, что у пенсионера был полностью заряженный мобильный телефон, но он не мог определить, где именно находится. Участники поисковой группы разделились по квадратам и подавали звуковые сигналы, ориентируясь на отклик грибника. С наступлением темноты поиски продолжались всю ночь и утро, но безрезультатно. Тогда было принято решение привлечь вертолет.

    «Чуть позже с его помощью удалось определить местоположение грибника и доставить его на опушку леса, где его встретили обеспокоенные родственники и забрали домой. Медицинская помощь мужчине не понадобилась», — пояснил Владимир Старостин.

    Медицинская помощь ему не понадобилась.

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