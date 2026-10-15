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    В Подмосковье 11,5 тыс. раз запросили разрешение на строительство онлайн

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала 2026 года электронной услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались порядка 11,5 тысячи раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Услуга находится в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». В ее рамках можно получить разрешение на строительство объекта капитального строительства, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений.

    Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

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