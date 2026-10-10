В Подмосковье 10-12 октября ожидается высокий класс пожарной опасности

В Московской области 10, 11 и 12 октября на большей части территории ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 10 октября в Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском — III класс.

11 октября I класс ожидается в Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», II класс — в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ступинском и Шатурском лесничествах.

12 октября I класс прогнозируется на большей части территории региона, в Луховицком лесничестве — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура составит плюс 12-17 градусов, ночью — плюс 7-12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

При обнаружении возгорания в ведомстве просят сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».