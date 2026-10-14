Больницу в микрорайоне Ольгино в Балашихе построили наполовину

Многопрофильная больница в микрорайоне Ольгино в Балашихе готова на 56%. Строительство ведут по госпрограмме Подмосковья и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в РИАМО.

По словам производителя работ компании «МСУ-1» Сергея Кузнецова, перегородки во всех корпусах уже готовы, электромонтаж выполнен примерно на 70%.

Сейчас специалисты прокладывают вентиляцию, отопление и системы пожаротушения, завершают кровлю и закрывают тепловой контур перед зимой. На площадке работают более 700 человек, в ближайшее время число строителей может превысить 800.

Параллельно готовят вертолетную площадку размером около 50 × 50 метров и благоустраивают территорию. Для снижения нагрузки на дороги микрорайона уже проложили дополнительный проезд.

В больнице оборудуют круглосуточный стационар на 1123 койки и отделение экстренной помощи. Диагностический центр сможет принимать до 300 пациентов ежедневно. Для работы комплекса планируют нанять более трех тысяч специалистов, включая 700 врачей.