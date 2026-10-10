Спортсмены из Химок стали призерами соревнований по греко-римской борьбе

8 октября воспитанники областной спортшколы олимпийского резерва по единоборствам, базирующейся в ОУСЦ «Планерная», представили городской округ Химки на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. По итогам турнира химчане завоевали две медали — серебряную и бронзовую.

Соревнования памяти знаменитых борцов, чемпионов мира и Европы Евгения и Сергея Артюхиных прошли в Тамбове. Турнир объединил сильнейших борцов классического стиля из различных регионов России.

Химчанин Анатолий Аверин выступал в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке он уступил олимпийскому чемпиону из Москвы и стал серебряным призером. Бронзу в весовой категории до 82 кг завоевал Алексей Марочкин.

Всего подмосковные борцы на турнире завоевали восемь медалей: две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».