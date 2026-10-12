Более 70 сосен высадили в поселке Боброво в Ленинском округе

9 октября на улице Лесной прошла высадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В ней приняли участие активисты, местные жители, ученики и их родители.

Начальник отдела защиты окружающей среды администрации округа Анна Надирян отметила, что особенно важно участие в таких акциях семей. Дети видят, как взрослые заботятся о природе, и перенимают это отношение.

По ее словам, такие мероприятия — вклад в будущее округа, ведь нет ничего важнее моментов, которые объединяют и показывают, что вместе мы делаем мир вокруг лучше.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России. В 2026 году цель проекта — высадить 70 миллионов деревьев по всей стране.

В Ленинском городском округе подобные мероприятия проходят регулярно: весной этого года в Боброве уже высадили более 250 саженцев сосны в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти».

Высадка деревьев у школы на улице Лесной — часть системной работы по озеленению территорий муниципалитета. Администрация поддерживает экологические инициативы жителей и продолжит создавать условия для участия всех желающих.

В сентябре на территории округа также заложили Аллею Славы в память о защитниках Родины — там высадили липы как символ любви, верности и защиты.