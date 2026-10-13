Более 15 новых школ открыли в Подмосковье с начала года

В Подмосков в этом году открыли 17 новых школ, восемь из них построили с привлечением внебюджетного финансирования. В Балашихе расширили школу № 30: 1 сентября здесь начала работать новая пристройка, рассчитанная на 181 ученика. Здание осмотрели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Лукичев.

Дополнительные помещения позволили увеличить число мест для школьников и распределить нагрузку между учебными сменами. Как отметил Лукичев, ребята положительно оценили новое здание, а оснащение школы стало современнее.

В пристройке оборудовали семь учебных кабинетов, в которых теперь занимаются ученики средней школы. Среди них — классы математики, истории и географии. Также в здании предусмотрены столовая на 232 места, медицинский блок и раздевалка для учащихся 8–9 классов.

По словам директора школы Светланы Кузьминой, кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учителей и интерактивными досками. Оборудование позволяет проводить занятия с использованием технологий трехмерного моделирования.

Во время осмотра Игорь Брынцалов также рассказал о планах по дальнейшему развитию образовательной инфраструктуры Балашихи. В округе намерены построить три образовательных комплекса — в Федурнове, Алексеевской Роще и микрорайоне Авиаторов. В общей сложности они смогут принять 1,7 тысячи учеников.

Помимо строительства новых зданий, в регионе обновляют уже действующие учреждения. В этом году капитальный ремонт завершили на 83 объектах образования. По словам Брынцалова, все они вошли в народную программу «Единой России» и были отремонтированы в полном объеме.