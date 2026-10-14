Экскурсию на станцию скорой помощи провели для школьников в Раменском

Юные жители округа побывали на Раменской подстанции скорой медицинской помощи. Экскурсию ребятам провели в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее».

Ученики Дергаевской школы № 23 погрузились в мир медиков. Опытные врачи с многолетним стажем работы в экстренной медицине рассказали школьникам о том, как спасали жизни в зоне локальных конфликтов. Также наставники провели практический мастер-класс. Ребята отрабатывали алгоритмы первой помощи — остановку кровотечений, действия при потере сознания и попадании инородных предметов в дыхательные пути. После практической части учащиеся изучили работу службы изнутри.

Молодежь познакомили и с оперативным диспетчерским пультом, куда поступают абсолютно все экстренные вызовы округа. Школьники заглянули в зоны отдыха бригад и детально осмотрели оснащение автомобилей в гараже.