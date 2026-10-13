Учитель из Подольска стала лауреатом губернаторской премии

Преподавателя школы № 24 Любовь Васильеву наградили за внедрение 3D-моделирования. Диплом победителя в номинации «Учитель технологии» ей лично вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За плечами педагога — 27 лет стажа, 16 из которых она работает в стенах родной школы и держит высокую планку: у нее 12 олимпиадников, а трое бывших выпускников удостоены губернаторской стипендии.

«Это по-настоящему заслуженное признание педагогического таланта. Пусть эта высокая награда станет новым стартом для еще более ярких проектов, смелых идей и счастливых детских побед», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

Любовь Васильева идет в ногу со временем, внедряя современные методы обучения, включая 3D-моделирование. Под руководством наставника ребята уже защитили сложные технические проекты и стали призерами всероссийских олимпиад.