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    В Кашире завершили капремонт колледжа «Московия»

    Фото: Минстрой МО

    В Кашире завершили капитальный ремонт учебного и общественно-бытового корпусов, а также мастерских профессионального колледжа «Московия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

    Работы прошли на улице Клубная в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь комплекса зданий — более 7,1 тысячи квадратных метров.

    В зданиях заменили кровлю, инженерные сети и коммуникации, полностью реконструировали внутренние пространства. Учебные аудитории и лаборатории оснастили современным оборудованием и новой мебелью, чтобы создать комфортные условия для занятий и повысить качество подготовки специалистов.

    Все работы на объекте завершены. Колледж откроется в четвертом квартале 2026 года.

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