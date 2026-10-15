В Кашире завершили капремонт колледжа «Московия»

В Кашире завершили капитальный ремонт учебного и общественно-бытового корпусов, а также мастерских профессионального колледжа «Московия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Работы прошли на улице Клубная в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь комплекса зданий — более 7,1 тысячи квадратных метров.

В зданиях заменили кровлю, инженерные сети и коммуникации, полностью реконструировали внутренние пространства. Учебные аудитории и лаборатории оснастили современным оборудованием и новой мебелью, чтобы создать комфортные условия для занятий и повысить качество подготовки специалистов.

Все работы на объекте завершены. Колледж откроется в четвертом квартале 2026 года.