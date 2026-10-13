Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 октября

Московский областной центр крови приглашает жителей Подмосковья принять участие в донорской программе. Как сообщили в учреждении, служба крови формирует запасы компонентов, ориентируясь на текущие потребности медицинских организаций.

Сейчас особенно необходима помощь доноров с I и II положительной и III отрицательной группами крови.

«II отрицательная и III положительная группы также нуждаются в пополнении запасов. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — подчеркнула заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Стационарные пункты работают по следующему графику:

Москва (ул. Металлургов, 37А): ежедневно с 8:00 до 14:00;

Подольск (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, 13/5): понедельник–пятница, 8:00–13:00;

Щелково (ул. Новая Фабрика, 8) и Воскресенск (Больничный проезд, 5): понедельник–суббота, 8:00–13:00;

Наро-Фоминск (ул. Школьная, 1): понедельник–пятница, 8:00–13:00;

Ногинск (ул. Октябрьская, 85д): понедельник, среда, пятница, 8:00–13:00;

Люберцы (Октябрьский пр-т, 64): вторник, четверг, 8:00–13:00;

Сергиев Посад (Новоугличское ш., 62а): понедельник–среда, 9:00–12:00;

Серпухов (ул. Комсомольская, 4): понедельник, среда, 9:00–12:00.

Также запланированы выездные акции:

15 октября (Талдом, МЦ «Выбор»): запись через чат «ВКонтакте»;

19 октября (Дубна, Библиотека ОИЯИ): запись на сайте с 13 октября (12:00);

20 октября (Электросталь, МУРМ «Молодежный центр»): запись на сайте с 15 октября (12:00).

Для сдачи крови необходимо быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и временную регистрацию (при отсутствии постоянной в паспорте). Донорам выплачивают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, выдают справку для освобождения от работы и предоставляют дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.