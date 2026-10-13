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    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 13 октября

    День донора в Московском областном центре крови
    Фото: День донора в Московском областном центре крови/Медиасток.рф

    Московский областной центр крови приглашает жителей Подмосковья принять участие в донорской программе. Как сообщили в учреждении, служба крови формирует запасы компонентов, ориентируясь на текущие потребности медицинских организаций.

    Сейчас особенно необходима помощь доноров с I и II положительной и III отрицательной группами крови.

    «II отрицательная и III положительная группы также нуждаются в пополнении запасов. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — подчеркнула заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

    Стационарные пункты работают по следующему графику:

    Также запланированы выездные акции:

    Для сдачи крови необходимо быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и временную регистрацию (при отсутствии постоянной в паспорте). Донорам выплачивают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, выдают справку для освобождения от работы и предоставляют дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.

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