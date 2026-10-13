Школу с футбольным полем и учебным садом построят в поселке Боброво к 2028 году

В поселке Боброво Ленинского округа строят школу на 1,3 тысячи учеников. Помимо кабинетов, проект предусматривает спортивную инфраструктуру и учебно-опытную территорию, где школьники смогут выращивать растения и проводить практические занятия. Завершить работы планируют в августе 2028 года.

На школьном стадионе оборудуют поле для мини-футбола с искусственным покрытием, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и полосу препятствий. Также предусмотрены площадки для развития координации и ловкости, рассчитанные на детей разных возрастов.

В отдельной учебно-опытной зоне разместят плодовый сад и участки для выращивания овощных и полевых культур. Для отдыха и подвижных игр обустроят дополнительные площадки с учетом возраста школьников.

Сейчас строительная готовность объекта составляет около 2%. Рабочие разрабатывают котлован и подготавливают основание будущего здания.

На начальном этапе площадку обследовали инспекторы Главгосстройнадзора и специалисты «Мособлстройцнила». Для контроля используется технология «невидимого надзора»: с помощью квадрокоптера специалисты осматривают территорию и сопоставляют состояние работ с проектной документацией без участия застройщика.