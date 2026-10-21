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    В Подмосковье подали более 1 тысячи заявлений на компенсацию проезда детей-сирот

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года на региональном портале приняли более 1 тыс. заявлений на компенсацию оплаты бесплатного проезда детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Компенсировать расходы могут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. Возмещаются поездки на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте, кроме такси, а также к месту жительства за пределами Московской области, к месту отдыха или лечения и обратно — в пределах РФ, бывших союзных республик и других государств.

    Услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» доступна на портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство»: https://uslugi.mosreg.ru/services/23155. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

    При заполнении заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, заявителю показывается подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Кроме того, в услуге работает сервис, который автоматически проверяет ранее поданные заявления и их статус и подсказывает, если мера поддержки уже назначена. Если обращается опекун или приемный родитель, сервис показывает данные о детях, находящихся под опекой, — нужно только выбрать ребенка из списка.

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