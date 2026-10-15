Подмосковные владельцы газопроводов смогут передать их на баланс региона

В Московской области владельцы частных газопроводов смогут передать их на баланс региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

Заявку можно оформить онлайн на региональном портале госуслуг. Собственнику нужно авторизоваться, выбрать услугу и заполнить анкету, которая подтягивает его персональные данные. Если владельцев несколько, система запросит данные каждого — без электронной подписи и согласия всех дольщиков отправить заявку не получится. Также потребуется загрузить сканы документов, подтверждающих право владения.

После передачи газового хозяйства на баланс области владелец перестает платить налог на имущество. Предприятиям больше не нужно числиться в реестрах владельцев опасных производственных объектов, а отчитываться перед надзорными органами не потребуется. Кроме того, не нужно ежегодно искать ресурсоснабжающую организацию и оплачивать проверки герметичности стыков и исправности оборудования.

С момента передачи аварии, утечки газа и повреждения грунта в охранной зоне газопровода становятся обязанностью государства. Техническим обслуживанием магистралей займутся специалисты АО «Мособлгаз», к трубам допустят только сертифицированных мастеров, а неисправности устранят в нормативные сроки. Централизованное управление также позволит эффективнее распределять ресурсы на плановый ремонт.

Чтобы передать газопровод, нужно провести ревизию документов: объект не должен быть в залоге у банка или под арестом. Особенность переходного периода в том, что до подписания Минмособлимуществом официального акта о приеме имущества ответственность за трубу несет прежний владелец — он обязан поддерживать сеть в безопасном состоянии. Отозвать заявление можно в любой момент до выхода финального распоряжения.