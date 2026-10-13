Подмосковный психолог Жеравова посоветовала планировать позитивные эмоции осенью

С наступлением осени многие жители региона сталкиваются с упадком сил и снижением настроения. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере предупредили, что попытка справиться с хандрой с помощью алкоголя лишь усугубляет депрессивные состояния.

Спиртное угнетает центральную нервную систему. После кратковременной иллюзии расслабления наступает обратный эффект: повышается уровень кортизола, сбиваются биоритмы сна, что ведет к росту тревожности и раздражительности.

Клинический психолог диспансера Юлия Жеравова рекомендует наполнять дни позитивными ритуалами.

«Важно сохранять физическую активность, ведь даже небольшая зарядка или ходьба помогают поддерживать уровень энергии. А еще полезно осознанно планировать маленькие радости: встречу с близким человеком, просмотр доброго фильма или чтение хорошей книги», — отметила эксперт.

Помогают также простые действия: прогулка в парке или чашка чая в тишине. Однако, если упадок сил и подавленность длятся более двух недель, не поддаются коррекции режимом и мешают работе или быту, необходимо обратиться за профессиональной помощью.