Сегодня 16:54 Все возможности — детям. Воробьев рассказал о подходах к развитию системы управления БПЛА в Подмосковье Воробьев: финал соревнований операторов БПЛА «На высоте!» пройдет в Подмосковье Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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В среду начались всероссийские соревнования операторов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!». О старте проекта и развитии технологий БПЛА в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев во время торжественной церемонии запуска инициативы Народного фронта.

На торжественном мероприятии также присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Проект соберет около 240 тысяч участников. Первые этапы проведут дистанционно на симуляторах, затем лучшие пилоты встретятся очно, а финал в июле следующего года примет Московская область. Ожидается, что на последнем этапе свое мастерство покажут тысяча операторов FPV-дронов. Участники смогут выбрать один из двух треков. Любители будут соревноваться в виртуальных гонках, а профессионалы сначала пройдут испытания на симуляторе «Квадросим», после чего перейдут к полетам на реальных аппаратах.

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«Подмосковье, наши преподаватели, инженеры, необыкновенно талантливые дети, я уверен, будут с удовольствием принимать участие в этих соревнованиях — и в школах, и в колледжах. И мы рады, что такие мероприятия помогают открывать новые таланты. Вы все большие молодцы, удачи вам! Ждем всех на финале в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что регион дорожит тем, что является частью команды президента России и благодарен всем, кто находится в команде Народного фронта. Обучение управлению БПЛА Подмосковье вошло в пятерку пилотных регионов по сдаче нормативов ГТО в управлении беспилотниками. Первые занятия в Балашихе и Подольске начались в сентябре, за месяц их посетили более 100 человек. В сезоне 2026–2027 годов FPV-пилотирование также появится в Школьной лиге Подмосковья. Соревнования сначала проведут в 11 округах, а 32 лучших пилота смогут выступить в финале на реальной трассе.

Кроме того, профильные классы и кружки действуют в 19 образовательных учреждениях региона. В них школьники изучают устройство БПЛА, собирают и программируют аппараты, тренируются на симуляторах. Число инженерных классов в области выросло до 700.

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Подготовка специалистов для отрасли Для студентов колледжей Народный фронт развивает сеть специализированных классов БПЛА. «Уже в октябре таких классов будет 100, а в следующем году планируем открыть еще 200, чтобы школьники и студенты могли учиться управлять беспилотниками и становиться пилотами и инженерами. При этом мы сделали максимально доступным вход в соревнования „На высоте!“: начать можно с компьютерного этапа без собственного оборудования, а затем перейти к полетам на реальных дронах», — отметил Михаил Кузнецов. Он выразил уверенность в том, что проект объединит сотни тысяч участников из разных регионов России. Самые талантливые конкурсанты будут бороться за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, а также за возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях и получить рабочее место.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

В подготовке кадров участвуют подмосковные вузы и предприятия. В регионе уже обучают специалистов по эксплуатации БПЛА, а школьники знакомятся с технологиями еще до поступления в колледжи и университеты.

«Наша задача — собрать молодых талантливых инженеров, чтобы они обеспечивали прогресс во всех сферах. Сегодня беспилотные системы важны везде — в сельском хозяйстве, в обычной жизни. Поэтому мы хотим, чтобы все возможности нашим детям были даны. И с удовольствием в партнерстве с Народным фронтом участвуем в большом и важном проекте „На высоте!“» — добавил губернатор.