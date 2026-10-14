Выставка InterCHARM 2026 объединит парфюмеров на конференции в Красногорске

Конференция «Парфюмерный мир» пройдет 16 октября в Красногорске в рамках выставки InterCHARM 2026. Участники обсудят последние тренды, создание коллекций, производство и продвижение продуктов. Об этом сообщил сайт выставки.

В мероприятии будут участвовать парфюмеры, производители, дистрибьюторы, представителей розницы, а также ценители ароматов.

В этот же день на площадке InterCHARM 2026 состоится конференция CleanCHARM «Бытовая химия Евразии». Ее главными темами станут изменения регулирования, новый технический регламент ЕАЭС, сырье, технологии, упаковка и потребительские тренды.

Также эксперты соберутся вместе на панельной дискуссии «От состава до полки: как формируется доверие к зубной пасте». На мероприятии поднимут вопросы состава, прозрачности коммуникации и различных факторов, которые влияют на выбор потребителя.

Выставка InterCHARM 2026 проходит в «Крокус Экспо» с 14 по 17 октября. Гостям мероприятия представят новинки косметической и парфюмерной отрасли.