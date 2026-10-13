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    Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском достроят в 2027 году

    Фото: Ирина Моисеева

    В Раменском новый корпус гимназии на Северном шоссе готов более чем наполовину: общий показатель выполнения работ превысил 57%. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года, сообщили в РИАМО.

    По словам руководителя проекта «Стройтренд» Валентина Сухачева, строители возвели монолитный каркас, кирпичную кладку парапета кровли и внутренних стен третьего этажа. Сейчас обустраивают перегородки и стены второго этажа.

    В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу электроснабжения и отопления. Также предстоит собрать фермы перекрытия спортзала, уложить профлист и смонтировать кровлю.

    Материалы для покрытия учебного корпуса уже доставляют на площадку, вскоре начнется устройство кровельного пирога.

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