Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском достроят в 2027 году

В Раменском новый корпус гимназии на Северном шоссе готов более чем наполовину: общий показатель выполнения работ превысил 57%. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года, сообщили в РИАМО.

По словам руководителя проекта «Стройтренд» Валентина Сухачева, строители возвели монолитный каркас, кирпичную кладку парапета кровли и внутренних стен третьего этажа. Сейчас обустраивают перегородки и стены второго этажа.

В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу электроснабжения и отопления. Также предстоит собрать фермы перекрытия спортзала, уложить профлист и смонтировать кровлю.

Материалы для покрытия учебного корпуса уже доставляют на площадку, вскоре начнется устройство кровельного пирога.