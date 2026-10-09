Церемонию захоронения 7 красноармейцев провели в поселке Колюбакино

В поселке Колюбакино в Рузском округе состоялось перезахоронение останков семи бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащих, обнаруженных поисковиками этой весной, предали земле в братской могиле с соблюдением воинских почестей, сообщает 360.ru.

Останки обнаружил отряд «Эхо войны» из Тучкова во время поисковых работ в окрестностях деревни Апальщино. Как рассказал командир отряда Геннадий Иванов, находка произошла в Вербное воскресенье. Символично, что неподалеку от места обнаружения останков росла единственная распустившаяся верба.

«Первые останки были в метре от этой вербы. Казалось бы, такое маленькое чудо. Все найденные — красноармейцы, возможно, командиры. Они находились на боевых позициях», — отметил Геннадий Иванов.