Церемонию захоронения 7 красноармейцев провели в поселке Колюбакино
В поселке Колюбакино в Рузском округе состоялось перезахоронение останков семи бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащих, обнаруженных поисковиками этой весной, предали земле в братской могиле с соблюдением воинских почестей, сообщает 360.ru.
Останки обнаружил отряд «Эхо войны» из Тучкова во время поисковых работ в окрестностях деревни Апальщино. Как рассказал командир отряда Геннадий Иванов, находка произошла в Вербное воскресенье. Символично, что неподалеку от места обнаружения останков росла единственная распустившаяся верба.
«Первые останки были в метре от этой вербы. Казалось бы, такое маленькое чудо. Все найденные — красноармейцы, возможно, командиры. Они находились на боевых позициях», — отметил Геннадий Иванов.
Поисковая экспедиция проходила в непростых условиях: местность заболочена, весной там много грязи. Однако участники отряда уже не впервые обследуют эти места и ранее неоднократно находили останки погибших военнослужащих.
Церемония стала продолжением многолетней работы поисковиков, которые возвращают имена и воинскую память солдатам, десятилетиями остававшимся в земле. В Колюбакине и прежде проводили захоронения бойцов, обнаруженных поисковыми отрядами.
Память погибших почтили траурным митингом и минутой молчания. У братской могилы участники церемонии возложили цветы, отдав дань уважения тем, кто не вернулся с войны.