Оперативное совещание по подготовке к зиме прошло в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко провел 6 октября оперативное совещание. Основными темами повестки стали старт отопительного периода, запуск тепла в многоквартирных домах и на социальных объектах, а также подготовка служб к прохождению осенне-зимнего периода.

Все 41 котельная округа находятся в работе. Аварийные бригады устраняют технические инциденты в круглосуточном режиме.

Дорожные службы продолжают подготовку к зиме. «Мосавтодор» заготовил 14 тонн ПСС, идет переоборудование техники. К середине месяца должны достигнуть 50%. ДРСУ «Павловский Посад» приобрело реагент, соль, песок, готовность составляет 50%.

За прошедшую неделю в Муниципальный центр управления регионом поступило 480 обращений от жителей муниципалитета. Основные вопросы касались уборки мусора во дворах и содержания дорог. Все обращения отработаны.

За понедельник, 6 октября, отработано 205 обращений по отоплению. Проблемы в Южном микрорайоне решены: котельная в работе, идет заполнение системы.