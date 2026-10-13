Футболисты из Химок вошли в топ-5 сильнейших команд ЦФО

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу завершили сезон 2026 года в Юношеской футбольной лиге Центр в числе пяти сильнейших команд Центрального федерального округа. Они выступали в двух возрастных категориях.

На протяжении семи месяцев юным футболистам в крупнейшем региональном турнире под эгидой Российского футбольного союза предстояло пройти настоящий спортивный марафон: 30 туров и противостояние с 16 сильными соперниками из Воронежа, Тамбова, Ярославля, Костромы, Липецка, Орла, Брянска, Калуги и других городов округа.

Матчи заключительного 30-го тура, состоявшиеся на стадионе «Новые Химки», определили окончательное положение коллективов в турнирной таблице.

В финальном туре воспитанники спортивной школы сыграли со сверстниками из футбольной Академии Смоленской области. Результаты этих встреч стали решающими в борьбе за итоговые места.

В образовательном учреждении подчеркивают: попадание пятерку лучших команд Центрального федерального — серьезный успех и важная ступень в развитии юных спортсменов.

Такие результаты стали возможны благодаря системному развитию массового спорта в Химках и вниманию к талантам каждого ребенка. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе укрепляется спортивная инфраструктура, увеличивается число турниров и создаются условия для роста молодых атлетов.

Реализуемые по инициативе главы региона программы помогают готовить резерв для профессионального футбола и привлекать к регулярным тренировкам тысячи детей.