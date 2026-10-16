Президент Дмитровской ТПП наградил работников питомника «Рождествено»

Руководитель питомника Иван Юрко рассказал о развитии «Рождествено» и о планах на будущее. За 29 лет хозяйство прошло путь от небольшого предприятия по благоустройству частных объектов до крупного многопрофильного производства. Сейчас его территория составляет около 100 гектаров, а коллектив насчитывает более 100 человек.

«Рождествено» последовательно расширяло направления деятельности: кроме выращивания деревьев и кустарников здесь занимаются животноводством — содержат кур, кроликов, поросят и коров). Продукцию реализуют через фермерский магазин при хозяйстве.

Предприятие намерено расширять ассортимент выращиваемых растений и увеличивать поголовье птицы, сохранив при этом 20 голов крупного рогатого скота. Важным и перспективным направлением станет осетровая ферма: в перспективе «Рождествено» планирует производить до 50 тонн осетра в год и наладить выпуск черной икры.

Александр Терентьев подчеркнул значимость таких хозяйств не только для экономики, но и для развития округа в целом. «Для нас большая честь, что такое предприятие является членом нашей палаты. Такие хозяйства не просто работают ради прибыли — они по‑настоящему заботятся об округе и людях», — сказал глава ТПП. Он вручил благодарственные письма работникам питомника за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.