Встреча администрации с работниками образования прошла в Дмитровском округе

Прием педагогов в формате выездной администрации провели 14 октября глава Дмитровского округа Михаил Шувалов, его заместители, руководители подразделений и муниципальных учреждений. Обращения касались жилищных вопросов, ремонта дорог и благоустройства.

Учитель музыки Оксана Валерьевна попросила содействия в приобретении небольшого земельного участка. Ее обращение рассмотрят индивидуально. Михаил Шувалов также предложил заместителю председателя совета депутатов Александру Корневу изучить возможность создания в округе садоводческого товарищества для педагогов.

Молодой педагог обратилась с вопросом о возможности предоставления ей служебного жилья. Глава Дмитровского округа поручил своему заместителю Сергею Гудзю организовать подбор жилого помещения и помочь с дальнейшим заключением договора служебного найма.

Жительница деревни Трощейково поблагодарила за ремонт дороги от Ассаурова до Лавровок и попросила привести в порядок следующий участок — до Костина Возможность его ремонта в 2027 году рассмотрят при наличии достаточного финансирования.

«Провели отдельную встречу для работников образования, чтобы они могли напрямую обсудить свои вопросы со мной и коллегами. Где-то уже можно помочь с оформлением документов, где-то нужно предусмотреть средства на следующий год. По каждой просьбе будем искать решение», — отметил Михаил Шувалов.