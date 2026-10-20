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    Новый детский сад открыли в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Современный детский сад «Лучик» школы № 4 открылся на улице Юбилейной в Мытищах. Сотрудники администрации округа еженедельно контролировали ход строительства нового дошкольного отделения.

    Открытие детского сада в шаговой доступности особенно важно для развивающегося микрорайона № 16. Здесь живет много семей с детьми, которые теперь смогут посещать современное дошкольное отделение.

    Детский сад рассчитан на 300 воспитанников. В здании размещены 12 групповых ячеек, в том числе ясельная группа для самых маленьких детей. Также оборудованы музыкальный и спортивный залы, пищеблок с полным циклом приготовления пищи и медицинский кабинет. Прогулочные веранды вместе с игровыми площадками расположены на прилегающей территории.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет особое внимание строительству образовательных учреждений. Здание построили в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы партии «Единая Россия».

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