Новый детский сад открыли в Мытищах
Современный детский сад «Лучик» школы № 4 открылся на улице Юбилейной в Мытищах. Сотрудники администрации округа еженедельно контролировали ход строительства нового дошкольного отделения.
Открытие детского сада в шаговой доступности особенно важно для развивающегося микрорайона № 16. Здесь живет много семей с детьми, которые теперь смогут посещать современное дошкольное отделение.
Детский сад рассчитан на 300 воспитанников. В здании размещены 12 групповых ячеек, в том числе ясельная группа для самых маленьких детей. Также оборудованы музыкальный и спортивный залы, пищеблок с полным циклом приготовления пищи и медицинский кабинет. Прогулочные веранды вместе с игровыми площадками расположены на прилегающей территории.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет особое внимание строительству образовательных учреждений. Здание построили в рамках национального проекта «Семья» и Народной программы партии «Единая Россия».