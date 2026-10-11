Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил многодетные семьи с праздником

В Московской области живут более 114 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 369 тысяч детей. Об этом в поздравлении с Днем многодетной семьи заявил в телеграм-канале глава региона Андрей Воробьев.

«Мы стараемся, чтобы многодетные семьи в Подмосковье чувствовали поддержку. Для них предусмотрены льготы на школьное питание и проезд, выплаты, помощь с отдыхом и оздоровлением детей, адресная помощь в решении бытовых вопросов», — написал он.

Губернатор рассказал о четырех семьях, отмеченных государственными и региональными наградами. Елена и Сергей Клименко из Домодедова воспитывают 10 детей. В этом году Елене присвоили звание «Мать-героиня». Она также основала воскресную школу при храме Архангела Михаила в деревне Акулинино, где служит ее супруг.

Инна Дальниченко из Серебряных Прудов растит 11 детей. Ее муж Сергей погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО и посмертно получил орден Мужества. Сама Инна удостоена звания «Мать-героиня».

В семье Владимира и Марины Чураковых из Лобни также 11 детей. Родители прививают им любовь к спорту и активному образу жизни. Семья получила федеральную награду «Родительская слава», а Марина отмечена знаком «Материнская слава» и орденом преподобного Сергия Радонежского.

Ирина и Илья Савиновы из Орехово-Зуева вместе 29 лет и воспитывают семерых детей. Ребята участвуют в олимпиадах и конкурсах, добиваются успехов в учебе, творчестве и спорте. Ирину наградили знаком отличия «Материнская слава».