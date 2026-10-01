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    В Миcайловской школе открыли проект по дорожной грамотности

    Фото: Навигаторы Детства Московской области

    28 сентября в Миcайловской школе №1 Ленинского городского округа прошло торжественное открытие грантового проекта «Безопасный маршрут: Семейный навигатор дорожной грамотности». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Проект реализуется при поддержке общества «Знание». Торжественную линейку открыла директор школы Елена Жилякова, которая поздравила всех с праздником, поблагодарила организаторов, родителей и участников, а также пожелала ребятам успехов. Главным моментом праздника стало посвящение 30 учащихся в юные инспекторы дорожного движения. Ребята получили значки отличия. Среди гостей были родители, педагоги, активисты и волонтеры «Движения Первых» под руководством советника по воспитанию Снежаны Ибрагимовой. Волонтеры помогали в проведении линейки, осуществляли фото- и видеосъемку, направляли участников и создавали праздничную атмосферу. Со словами приветствия и презентацией проекта выступили руководитель проекта и ведущий эксперт Росдетцентра Московской области, а также руководитель отряда. Они рассказали о целях и важности проекта, а также поблагодарили всех, кто принял участие в его организации. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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