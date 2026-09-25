Новый сезон Школьной лиги начался в Домодедове

Во Дворце культуры «Мир» в Домодедове торжественно открыли третий сезон Единой школьной лиги. Муниципальный этап будет проходить с октября по февраль 2027 года.

На церемонии открытия участников прошлого и нынешнего сезонов поприветствовали глава городского округа Евгения Хрусталева и председатель местного совета депутатов Леонид Ковалевский.

«Желаю ребятам не бояться сильных соперников, поддерживать друг друга и получать удовольствие от каждой игры. Домодедово болеет за вас!» — сказала Евгения Хрусталева.

На открытии наградили победителей прошлого сезона, провели жеребьевку и дали старт новым соревнованиям. В этом сезоне к традиционным дисциплинам добавился настольный теннис и Семейная школьная лига. Теперь побороться за победу смогут не только ученики, но и их семьи.

Финалисты в каждом виде программы смогут проявить себя в областных соревнованиях Единой школьной лиги, которые состоятся в марте.