Учитель истории из Ногинска подготовила 100-балльника по ЕГЭ

В Центре образования № 10 города Ногинск работают учителя, для которых успех учеников — это результат ежедневного труда, профессионального мастерства и искренней заинтересованности в каждом ребенке. Среди них — Наталья Поротникова, учитель истории высшей квалификационной категории.

В 2025–2026 учебном году Наталья Поротникова подготовила выпускника, набравшего 100 баллов на едином государственном экзамене и призера заключительного этапа всероссийской Олимпиады школьников по истории. Такой результат — значимое достижение для ученика, его семьи, школы и самого педагога.

Подготовка требует глубоких знаний, системности и умения работать с большими объемами информации. Важно не только изучить факты, даты и события, но и научиться анализировать исторические источники, устанавливать причинно-следственные связи, аргументированно формулировать собственную позицию и грамотно выполнять задания разных уровней сложности.

Профессионализм Натальи Поротниковой, ее высокий уровень компетентности и ответственное отношение к работе помогли ученику раскрыть свои способности и добиться выдающегося результата. Под руководством учителя знания постепенно превращались в уверенность, а учебные трудности — в новые возможности для роста.